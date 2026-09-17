Президент Ильхам Алиев, принимая руководящих лиц по безопасности стран-членов ОТГ, заявил, что современные угрозы носят не только физический, но и идеологический характер.

По его словам, для обеспечения устойчивого развития стран ОТГ и защиты их конституционного строя необходимо совместно противостоять идеологическим провокациям, направленным против государств и народов.

«Для того чтобы обеспечить поступательное развитие наших стран и защиту конституционного строя, необходимо совместно бороться со всякого рода идеологическими диверсиями против наших стран и народов. В том числе диверсиями, которые осуществляются посредством разного рода медиаструктур, расположенных, как правило, далеко за пределами наших стран, но почему-то получающих финансирование из известных центров. И это финансирование направлено на подрыв государственного строя наших стран, подрыв общественного согласия, на насаждение чуждых нарративов и ценностей. Против этого мы в Азербайджане очень активно боремся, и я должен сказать, что добились больших успехов.

Предательские, антинациональные, продажные структуры в Азербайджане по существу носят крайне маргинальный характер. Самое главное — осуждаются абсолютным большинством нашего народа. Потому что опять же приверженность к духовным ценностям, к традициям, к нашему образу жизни в Азербайджане – это мейнстрим, это главный тренд. Все, что пытается этому повредить, нашим обществом воспринимается крайне негативно. Но это не означает, что мы выполнили всю работу, потому что попытки дестабилизации наших стран будут продолжены.

Я уверен, что каждый из вас прекрасно знает ситуацию в ваших странах. И, естественно, она не идентичная в наших странах, но принципы работы по подрыву государственных интересов наших стран из определенных международных центров неизменны. И методы, и попытки достижения своих целей достаточно шаблонны, я бы сказал, примитивны. Так что нашим злопыхателям, я бы сказал, не хватает креативности. Ну и, конечно же, основную свою нагрузку они направляют именно на молодое поколение, которое еще не сформировалось, которое находится в стадии формирования, и которым намного легче манипулировать. Вот почему я и говорю, что на просторах наших стран, я знаю, и в каждой стране ведется активная молодежная политика, но мы должны, думаю, в рамках ОТГ еще больше внимания уделять именно взаимодействию наших молодежных организаций, проводить регулярные мероприятия, форумы, конференции, чтобы наши молодые граждане общались друг с другом. И чтобы они относились к родственным народам так, как относится наше поколение. Это мы должны им передать, конечно, своим примером, успешной деятельностью, укреплением нашей организации, но и правильной идеологической работой», — сказал Алиев.