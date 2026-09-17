17 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с комплексом «Насими баглары» в Шамахы.

Комплекс включает туристический центр, музей, рестораны, тематические домики, детские зоны, смотровую башню, коттеджи и мечеть. Здесь также действует первая в Азербайджане специализированная ферма капибар.

На территории размещено более 100 арт-объектов, в том числе 21-метровая инсталляция, посвященная Имадеддину Насими, а также высажено свыше 150 тысяч деревьев и растений.