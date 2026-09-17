Посол США при ООН Майк Уолтц заявил, что Вашингтон не потерпит захвата американских граждан в заложники и использования их в качестве инструмента давления.

«Соединенные Штаты не потерпят, чтобы Талибан брал американских граждан в заложники. Точка. Мы не позволим запугивать или принуждать себя с помощью Талибана, который жестоко использует американцев как разменную монету в стремлении добиться международной легитимности», – заявил Уолтц на заседании Совета Безопасности ООН по Афганистану.

Американский дипломат призвал членов Совбеза осудить задержание граждан США и других иностранцев и потребовать их освобождения. По его словам, Вашингтон не считает приемлемым использование задержанных для получения политических уступок или в качестве рычага давления.

Уолтц также обвинил Талибан в предоставлении убежища террористическим группировкам и заявил о продолжающихся нарушениях прав человека в Афганистане, включая произвольные задержания, пытки и внесудебные убийства.

Отдельно представитель США раскритиковал ограничения, введенные талибами в отношении афганских женщин, работающих в структурах ООН. По его словам, такие действия противоречат стремлению Талибана добиться международного признания.