Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране.

Об этом сообщает Le Figaro.

По словам официального представителя правительства республики Мод Брежон, сегодня около 10% автозаправочных станций (АЗС) во Франции испытывают недостаток поставок как минимум одного вида топлива.

В основном проблемы с бензином наблюдаются на заправках TotalEnergies, добавила Брежон. Компания установила предельные цены на бензин и дизельное топливо, что привело к повышенному спросу.