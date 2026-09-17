Миссия ООН по установлению фактов в Иране возложила на США ответственность за удары по школе и спортивному объекту в феврале, квалифицировав их как военные преступления. Об этом сообщает Reuters.

Один из ударов пришелся по школе в городе Минаб на юге Ирана. В результате погибли более 150 человек, в том числе около 120 детей. Второй удар был нанесен по спортивному объекту в Ламерде, где погибли 22 мирных жителя.

По данным миссии, американские силы не приняли достаточных мер для проверки информации о целях и оценки возможного ущерба для мирного населения. В результате, говорится в докладе, были нанесены удары по гражданским объектам.

Также миссия утверждает, что иранские власти совершали преступления против человечности в ходе подавления антиправительственных протестов. По ее данным, речь идет о незаконных убийствах, пытках, произвольных задержаниях и насильственных исчезновениях.

США и Иран на момент публикации не представили официальных комментариев по выводам миссии.