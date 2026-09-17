Премьер Швеции Ульф Кристерссон объявил об отставке после победы оппозиции на парламентских выборах. Об этом он сообщил на своей странице в X.

Кристерссон отметил, что результаты голосования могут осложнить формирование нового правительства. По его словам, предвыборные заявления различных партий способны стать препятствием для создания коалиции и формирования кабинета министров.

«Результаты выборов могут создать сложные условия для формирования следующего правительства», — заявил премьер.

Кристерссон также сообщил, что спикеру шведского парламента Андреасу Норлену предстоит начать процесс формирования нового правительства.

«Чтобы эта работа могла начаться незамедлительно, настоящим я прошу освободить меня от должности премьер-министра», — написал Кристерссон.

После его отставки дальнейшие шаги по формированию правительства будет координировать спикер парламента.