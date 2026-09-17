Россия рассматривает возможность увеличения импорта бензина на фоне дефицита топлива на внутреннем рынке. Среди потенциальных поставщиков эксперты называют и Азербайджан.

Как заявил замдиректора МИЭП МГИМО Александр Фролов, Азербайджан может организовать поставки небольших объемов бензина в Россию. При этом, по его оценке, они смогут покрыть лишь незначительную часть потребности российского рынка.

Независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов также назвал среди возможных источников топлива Индию, Турцию и Сингапур. По его словам, наибольшим экспортным потенциалом обладает Индия, где сформировался существенный избыток производства бензина. Ранее сообщалось о прибытии в Россию первой партии индийского топлива.

Еще одним направлением остается Казахстан. Ожидается, что поставки с НПЗ «Конденсат» могут составить до 140 тыс. тонн в год — примерно один день потребления топлива в России.