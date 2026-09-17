Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страны — члены Организации тюркских государств должны совместными усилиями укреплять роль ОТГ на международной арене.

«Большая часть стран-членов ОТГ — это страны, чья государственность составляет всего 35 лет. Не считая, конечно, древней нашей истории – на территории наших стран существовали древние государства, наши народы имеют богатую историю государственности, и мы по праву этим гордимся. Но что касается последнего периода, то 1991-й год – тот год, когда Азербайджан восстановил свою государственность. И естественно, это является также фактором, который мы должны учитывать. Прошло не так-то много времени после того, как Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан вновь обрели независимость, но этот период был и сложным, и почетным. У каждой страны были свои сложности, у Азербайджана были свои, но мы все вышли с честью из самых сложных испытаний. И сегодня по существу оставили большую часть проблем, большую часть – ну, когда я говорю проблем, я имею в виду глобальных проблем, которые перед нами стояли, – оставили позади. А впереди – совместная работа, укрепление взаимодействия, еще более тесная связь между нашими странами и народами, укрепление роли ОТГ на международной арене. Мы совместными усилиями должны стремиться к тому, чтобы превратить ОТГ в один из ведущих международных институтов, в одну из ведущих международных организаций», — сказал Алиев.