Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в октябре посетят Азербайджан для участия в международном мероприятии.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время приема представителей стран — членов Организации тюркских государств, отвечающих за вопросы безопасности.

Как отметил глава государства, в октябре в Азербайджане ожидается визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Алиев напомнил о недавней встрече с ним в Бишкеке и заявил, что вновь ждет казахстанского лидера в Азербайджане.

Обращаясь к секретарю Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктору Махмудову, Ильхам Алиев попросил передать Шавкату Мирзиёеву свои наилучшие пожелания и отметил, что ожидает его в следующем месяце в Азербайджане.

«Мы также ждем его в следующем месяце на международном мероприятии, которое состоится в Азербайджане», — сказал Алиев.

15 октября в Азербайджане состоится саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).