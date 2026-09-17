Премьер-министр Канады Марк Карни рассказал, как президента США Дональд Трамп подарил ему символический «ключ от Белого дома» во время встречи с ним с Белом доме весной.

«В конце встречи президент Трамп сказал: «Марк, я хочу дать тебе кое-что действительно особенное. Я открываю коробку, а там большой золотой ключ. Я говорю: «Вау, мистер президент, это было потрясающе»», – заявил Карни.

Затем Трамп пошутил, что если канадский премьер придет с этим ключом в Белый дом, то его «может быть, застрелят».

По словам Карни, эта реплика в определенной степени отражает нынешний характер его отношений с американским лидером.