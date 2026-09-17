В Санкт-Петербурге вновь обострился дефицит бензина: на автозаправках образуются длинные очереди, а на части станций топливо отсутствует или продается с ограничениями. Об этом сообщают российские СМИ.

К середине сентября Петербург и Ленинградская область стали одними из наиболее пострадавших от топливного дефицита регионов России. Так, к 15 сентября бензин АИ-92 отсутствовал примерно на 45% российских АЗС, а АИ-95 – на 53%. При этом на 20–27% заправок фиксировались очереди.

В самом Петербурге ситуация еще сложнее. По данным мониторинга доступности топлива, 9 сентября АИ-95 был в наличии лишь на четверти отслеживаемых АЗС, а АИ-92 – также примерно на четверти. Очереди в этот день отмечались на 113 заправках.

Водители жалуются, что на некоторых АЗС введены ограничения на объем отпуска топлива. В Ленинградской области власти ввели лимит в 30 литров бензина на одну заправку до 1 октября.

Ухудшение ситуации связывают в том числе с последствиями украинских атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия. В последние недели удары по НПЗ приводили к остановке или сокращению производства на ряде крупных предприятий, что усилило перебои с поставками топлива.

По данным «Новой газеты Европа», в Санкт-Петербурге и Ленинградской области автомобилисты уже сообщали об ожидании бензина более двух часов. Местные власти при этом допускают, что ситуация с поставками может оставаться сложной до начала октября.