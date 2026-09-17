Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что поставки бензина из Азербайджана позволили ограничить рост цен на топливо в стране на фоне резкого подорожания бензина на мировом рынке.

«Если бы не было альтернатив, в частности азербайджанского бензина, то цена на бензин выросла бы так же сильно, как и на международных рынках», — заявил Папоян журналистам.

По его словам, благодаря диверсификации поставок в Армении цены на бензин выросли значительно меньше, чем во многих других странах.