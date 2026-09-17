Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху остаются у власти, заявил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Багер Зольгадр.

«Наши бойцы не откроют Ормузский пролив, пока Трамп и Нетаньяху остаются у власти», – заявил Зольгадр, назвав закрытие стратегического водного пути первым этапом ответа Ирана.

По его словам, Тегеран также намерен отомстить за погибших в ходе войны. Зольгадр заявил, что 200 дней сопротивления продемонстрировали провал попыток нанести поражение Ирану.

Ранее Иран назвал ряд условий для открытия пролива. Среди них – прекращение атак США, вывод американских сил из региона, снятие санкций, компенсация ущерба и разблокирование иранских активов.