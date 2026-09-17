Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что двусторонняя повестка страны в первую очередь ориентирована на государства тюркского мира.

«С Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном у нас созданы совместные инвестиционные фонды, идет активный процесс привлечения и мобилизации взаимных инвестиций. То есть двусторонняя повестка дня нашей страны в первую очередь ориентирована на страны тюркского мира. И это является нашим главным внешнеполитическим приоритетом, о чем я неоднократно высказывался в своих публичных выступлениях. И в том числе говорил о том, что тюркский мир — это наша семья, и у нас другой семьи нет», — сказал Алиев.