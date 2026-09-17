Зарплату премьер-министра Армении планируют увеличить примерно на 80% — с 1,498 млн до 2,662 млн драмов ($7,3 тыс.). Это предусмотрено законопроектом об оплате труда госслужащих, который правительство намерено представить парламенту.

Зарплаты министров предлагается увеличить вдвое — до 1,997 млн драмов. Также планируется повысить выплаты мэрам и главам муниципалитетов.

Изменения должны вступить в силу с 2027 года. На повышение зарплат в бюджете планируется предусмотреть 25 млрд драмов ($68,5 млн).