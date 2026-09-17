Саудовская Аравия обратилась к Оману с просьбой выступить посредником в достижении двухнедельного перемирия с йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы), сообщил Al Mayadeen со ссылкой на высокопоставленный источник.

По данным источника, в течение этого периода стороны намерены обсудить пути решения гуманитарной проблемы в Йемене.

В минувшие выходные представители США провели встречу с хуситами в Маскате. Переговоры прошли при содействии Омана, который выступает посредником в контактах между сторонами. Агентство Reuters утверждает, что представители движения «Ансар Аллах» заявили американской стороне, что не намерены атаковать американские суда и по-прежнему придерживаются соглашения о прекращении огня, заключенного с Вашингтоном в 2025 году.

Одновременно Саудовская Аравия запросила у союзников дополнительную помощь в обеспечении противоракетной и противовоздушной обороны на фоне атак хуситов. По данным AP, Эр-Рияд обратился за такой поддержкой к Франции, Пакистану, Египту и Великобритании.