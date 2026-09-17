Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 17 сентября посетили Шамахинский район.

Глава государства и первая леди посетили памятник Общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, установленный в центре города Шамахы.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии комплекса «Meysari Grand Hotel & SPA» и ознакомились с комплексом «Nəsimi Bağları».

Также Алиевы приняли участие в открытии отеля «Pirqulu Park» и ознакомились с консервационными работами в святилище Пир Омар Султана в Шамахы.