Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения между Азербайджаном и Турцией не имеют аналогов в мире. Об этом он сказал 17 сентября на встрече с руководящими лицами по безопасности стран – членов Организации тюркских государств.

«Турецко-азербайджанские отношения, конечно, занимают особое место, играют особую роль. Могу сказать, что подобных отношений в мировом масштабе нет. Невозможно найти две другие страны, которые были бы так связаны друг с другом. Потому что здесь сходятся все факторы. И исторические связи, и наши культурные связи, и наши политические интересы, вопросы, связанные с безопасностью, энергетикой, транспортом, отношения между людьми. То есть Турция и Азербайджан как единое пространство сегодня являются очень важным фактором в мире и нашем регионе. Наша совместная деятельность еще больше укрепляет стабильность в нашем регионе и мире, особенно в нынешней сложной геополитической ситуации», – заявил Алиев.

Глава государства также назвал Шушинскую декларацию, подписанную в 2021 году с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, «вершиной, венцом наших отношений».

«На самом деле, мы и ранее были союзниками, но эта Шушинская декларация официально сделала нас союзниками. С того времени прошло уже более пять лет, и с каждым годом, с каждым месяцем наше единство крепнет, и наша роль в мире становится все сильнее», – указал президент.

Коснувшись вопросов международного права, президент подчеркнул, что Азербайджан признает его верховенство. При этом, по его словам, на практике эти нормы нередко нарушаются, а принцип «кто силен, тот и прав» получает преимущество. Алиев отметил, что в одиночку бороться с такой ситуацией сложно, поэтому важное значение имеют позиция стран ОТГ и их приверженность международному праву как высшему принципу.