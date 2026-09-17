Посол Израиля при ООН Дэнни Данон призвал арестовать мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, обвинив его в подстрекательстве и фактическом сотрудничестве с противниками США.

«Если кого и следует арестовать, так это мэра Мамдани – за подстрекательство и фактическое сотрудничество с врагом Соединенных Штатов», – заявил Данон.

Израильский дипломат также обвинил Мамдани в использовании израильской темы для политической борьбы и заявил, что вместо решения проблем Нью-Йорка мэр занимается нападками на Израиль.

По словам Данона, Мамдани также должен обратить внимание на рост антисемитизма в городе и прекратить контакты с представителями Ирана.

Кроме того, посол раскритиковал призывы Мамдани к демонстрациям против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в период проведения Генеральной ассамблеи ООН, заявив, что мэр тем самым создает напряженность в городе.