Президент США Дональд Трамп пригрозил Европе «очень серьезными» пошлинами или сокращением торговли из-за планов ЕС сблизиться с Канадой, назвав возможное предоставление ей статуса ассоциированного члена «смехотворным». Об этом сообщает Reuters.

При этом Трамп подчеркнул, что его реакция будет зависеть от намерений европейских стран. Если инициатива будет продиктована «хорошими намерениями», он не видит проблемы, однако в случае «плохих намерений» пригрозил ввести против Европы высокие пошлины или прекратить торговлю по ряду направлений.

Одновременно Трамп назвал Канаду «ужасным торговым партнером».

Накануне американский лидер подписал меморандум об ограничении закупок канадских товаров американскими федеральными ведомствами, объяснив это канадской политикой поддержки отечественных производителей. При этом Еврокомиссия заявила, что предлагаемое расширение партнерства с Канадой не направлено против какой-либо третьей страны.