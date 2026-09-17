Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил посол США в Турции Том Баррак.

Эрдоган отправится в Нью-Йорк на следующей неделе для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН. Неделя высокого уровня пройдет с 22 по 29 сентября, а общие дебаты состоятся 22–26 и 28 сентября.

Предыдущая личная встреча Трампа и Эрдогана состоялась в июле в Анкаре на полях саммита НАТО. До этого президенты встречались в сентябре 2025 года в Белом доме.

Новая встреча пройдет на фоне широкой международной повестки Генассамблеи, в которую входят конфликты в Газе, Иране и Украине, а также кризисы в Судане, Мьянме и Гаити.

О конкретных темах предстоящих переговоров Трампа и Эрдогана пока не сообщается.