Президент Ильхам Алиев, принимая 17 сентября руководящих лиц по безопасности стран-членов ОТГ, коснулся вопросов нарушения международного права.

«Азербайджан с этим столкнулся в течение 30 лет. Нам пришлось отвоевывать свое право на поле боя. Но если бы международные механизмы работали, и если бы система ООН функционировала нормально, и, кстати, об этом я тоже говорил в своем коротком выступлении в рамках ШОС, поскольку тема была связана с ООН и международными организациями, нам бы не пришлось отвоевывать наши территории силой. Не было бы столько жертв», — цитирует главу государства Азертадж.