ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) предложило пассажирам альтернативные маршруты в связи с разделением линий Бакинского метрополитена.

Как сообщили в АЖД, пассажиры могут напрямую доехать на поезде от железнодорожной станции «Дарнагюль» до станции «28 Мая». Время в пути составляет всего 11 минут.

Кроме того, жители Хырдалана и Баладжары могут воспользоваться поездами до станции «Дарнагюль», после чего перейти на одноимённую станцию метро. Оттуда пассажиры смогут продолжить поездку по зелёной линии, в том числе в направлении станций «20 Января», «Иншаатчылар» и «Эльмляр Академиясы».

В АЖД отметили, что актуальное расписание поездов доступно на официальном сайте компании и в мобильном приложении ADY Mobile.