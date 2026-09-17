Во время недавнего патрулирования Ирландского моря капитан-лейтенант Мария О’Каллаган указала на сеть фиолетовых линий на экране, обозначавших расположение подводных кабелей, по которым передаются данные, критически важные для работы интернет-сервисов и проведения банковских операций.

Около 75% всех трансатлантических подводных кабелей проходят через воды вокруг Ирландии или в непосредственной близости от них. При этом здесь всё чаще появляются суда, предположительно относящиеся к российскому «теневому флоту». По словам О’Каллаган, за последние 18 месяцев их число заметно выросло, и теперь такие суда находятся в этих водах практически ежедневно.

Однако возможности Ирландии по защите этого участка Северной Атлантики крайне ограничены.

В распоряжении страны всего восемь патрульных кораблей, которым необходимо контролировать морскую акваторию площадью примерно с Калифорнию. У Ирландии нет военных радаров дальнего действия, боевой авиации, систем противовоздушной обороны и возможностей для обнаружения вражеских подводных лодок. На оборону страна выделяет 0,2% ВВП — это самый низкий показатель среди всех государств — членов ЕС, несмотря на то что в последние годы военные расходы были увеличены более чем на 40%. Ирландия также не является членом НАТО и поэтому не подпадает под действие принципа коллективной обороны альянса.

Слабость ирландской обороны вызывает у некоторых западных чиновников и экспертов опасения, что инфраструктура, имеющая критическое значение для Европы и США, остаётся крайне уязвимой перед угрозой российского вмешательства и диверсий. Российские подводные лодки, разведывательные корабли и военные самолёты уже обнаруживались у побережья Ирландии и вблизи её воздушного пространства.

«Мы словно не заметили, как оказались в ситуации, когда столкнулись с самой сложной обстановкой в сфере безопасности, какую я могу припомнить. По сути, мы беззащитны», — заявил специалист по военной истории Ирландии из Университета Мейнута Дэвид Мерфи. «У нас нет ни людей, ни техники, — добавил он. — Сейчас мы отстаём от остального мира на 25 лет».

Разрыв между оборонными возможностями Ирландии и других европейских стран ставит правительство в непростое положение на фоне недавней волны гибридных атак и вторжений беспилотников в воздушное пространство европейских государств, в которых обвиняют Россию. Кремль отрицает свою причастность.

Во время недавней встречи министров обороны Европейского союза недалеко от Дублина по просьбе Ирландии для обеспечения безопасности были задействованы британский военный корабль и вертолёт противолодочной обороны. Присутствие британских войск на ирландской территории долгое время считалось практически неприемлемым, напоминая о 800-летнем периоде британского господства над Ирландией.

В преддверии встречи верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что морская безопасность Ирландии «вызывает серьёзную обеспокоенность у всех нас, поскольку под водой проходят кабели, от которых действительно зависит повседневная жизнь людей».

Комментируя оборонные расходы Ирландии, она добавила: «Государства-члены вносят различный вклад в оборону. Во многом это зависит от того, насколько реальной они считают угрозу».

Ирландия на протяжении многих лет позиционировала себя как глобальный технологический центр, предлагающий низкие корпоративные налоги, передовые научные исследования и высококачественную инфраструктуру связи. В стране расположено более 80 дата-центров, а также операционные штаб-квартиры таких технологических гигантов, как Apple, Google, Microsoft и Meta Platforms.

«Ирландия, по сути, сделала ставку на глобализацию и мир без конфликтов и превратила себя в европейский центр прежде всего для американских компаний, — заявила старший научный сотрудник Atlantic Council Элизабет Броу. — Но необходимо также быть способным обеспечивать им соответствующие условия, когда ситуация в мире далека от идеальной. Ирландия к этому не готова».

Бывший советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал инвестиции Ирландии в оборону «жалкими», заявив, что отсутствие радиолокационных систем и разведывательных сетей делает американские технологические компании уязвимыми для китайского и российского шпионажа и кибератак.

Ирландия на протяжении десятилетий тесно сотрудничает с НАТО в сфере миротворческих операций, однако остаётся вне альянса. Неприятие милитаризма в стране имеет глубокие исторические корни. Противодействие Первой мировой войне и попыткам призывать ирландцев в британскую армию способствовало развитию ирландского революционного движения, которое в итоге привело к независимости страны. С тех пор антимилитаризм играл важную роль в предотвращении внутренних разногласий, а скептическое отношение к перевооружению сохраняется и сегодня.

«Нейтралитет и неприятие войны и империализма являются неотъемлемой частью того, чем является наша страна», — заявил депутат от левой партии People Before Profit Ричард Бойд Барретт. «Россия с трудом может выиграть войну против Украины, — сказал Барретт.

Тем не менее Ирландия уже сталкивалась с попытками России прощупать оборону Европы и была вынуждена полагаться на союзников для обнаружения и сдерживания подобных действий. С 2022 года американские и британские силы как минимум дважды обнаруживали российские ударные подводные лодки в ирландских водах. Великобритания также поднимала в воздух истребители для сдерживания российских боевых самолётов, замеченных у западного побережья Ирландии.

В 2024 году ирландские военно-морские силы обнаружили российское разведывательное судно «Янтарь», которое длительное время находилось в районе критически важных подводных интернет-кабелей и объектов энергетической инфраструктуры. Ирландские военные сопроводили корабль из этого района.

В конце 2025 года во время визита президента Украины Владимира Зеленского над аэропортом Дублина были замечены неопознанные беспилотники. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин предположил, что инцидент мог быть частью российской гибридной кампании.

В последние месяцы резко выросло число судов, предположительно относящихся к российскому «теневому флоту» и проходящих через ирландские воды. По данным Военно-морской службы Ирландии, с января по сентябрь этого года через Ирландское море прошли около 388 таких судов против 132 за аналогичный период прошлого года.

Во время недавнего патрулирования Ирландского моря О’Каллаган следила за поведением судов, пытаясь выявить подозрительную активность и анализируя то, что она назвала «типичной моделью поведения».

Подобные кабели передачи данных уже повреждались рыболовными судами, волочившими по дну якоря.

«Как моряки, мы понимаем, что является нормальным, а что — нет, — сказала она. — Если судно начинает задерживаться в районе, представляющем для нас интерес, мы направляемся туда, чтобы разобраться и задать соответствующие вопросы».

Проведённый в 2022 году обзор оборонных возможностей Ирландии рекомендовал увеличить численность вооружённых сил страны, а также приобрести радиолокационные системы и боевые самолёты. С тех пор правительство увеличило военные расходы примерно до $1,7 млрд в 2026 году и впервые в истории страны представило стратегию морской безопасности.

Тем не менее оборонный бюджет Ирландии по-прежнему значительно уступает расходам других европейских стран. Численность вооружённых сил составляет около 7 750 человек при целевом показателе примерно в 9 700 военнослужащих. Рекомендованные закупки вооружений и техники пока также не были осуществлены.

Ирландские правительства исторически использовали нейтральный статус страны как аргумент в пользу низких расходов на оборону. При этом такие государства, как Швеция и Финляндия, на протяжении многих лет также придерживались политики неприсоединения, однако сохраняли мощные вооружённые силы, отметил Тобиас Билльстрём, занимавший пост министра иностранных дел Швеции в период вступления страны в НАТО.