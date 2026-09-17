В Турции предложили провести президентские и парламентские выборы 16 апреля 2028 года вместо запланированной даты 7 мая.
С инициативой выступил главный советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана Мехмет Учум.
По его словам, решение парламента о досрочном проведении выборов во время второго президентского срока может дать Эрдогану юридическую возможность баллотироваться еще один, последний раз. Для этого Великое национальное собрание должно принять соответствующее решение в феврале 2028 года. Дата 16 апреля пока официально не утверждена.
«Я предполагаю, что выборы состоятся 16 апреля 2028 года. Это дата референдума о переходе к президентской системе, она имеет символическое значение. Президент Тайип Эрдоган будет баллотироваться в последний раз», — приводит газета Yeni Şafak слова Учума в ходе выступления в Федерации прессы Турции.