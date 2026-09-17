Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва не намерена финансировать курс Еревана на вступление в Евросоюз. По его словам, каждый шаг Армении в этом направлении будет иметь «объективные последствия».

«Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил наше отношение к этому совершенно однозначно — Еревану необходимо определиться с курсом и провести референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС, — отметил Шойгу. — Хочу подчеркнуть: Россия не готова и не будет финансировать армянскую евроинтеграцию, и каждый шаг на этом направлении имеет объективные последствия».

Шойгу отметил стремление армянских властей расширять взаимодействие с НАТО и назвал отношение Еревана к ЕАЭС и ОДКБ «потребительским». Он также заявил, что Армении необходимо определиться с внешнеполитическим курсом.

Отдельно секретарь Совбеза РФ назвал отношение к российским предприятиям в Армении, в которые были вложены миллиардные инвестиции, «рейдерским захватом». В качестве примера он привел ситуацию с управлением армянскими железными дорогами.

Шойгу также заявил о попытках Запада вмешиваться во внутреннюю политическую ситуацию в Армении и Грузии. По его словам, Москва заинтересована в сохранении мира на Южном Кавказе и развитии экономических и гуманитарных связей с государствами региона.