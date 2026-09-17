Четыре человека погибли в результате столкновения автомобиля с верблюдом на трассе Жетыбай — Шетпе в Мангистауской области Казахстана.

Авария произошла вечером 16 сентября около 20:30 на 104-м километре автодороги. По данным департамента полиции региона, Toyota Camry 50, двигавшаяся из Жетыбая, столкнулась с верблюдом, после чего врезалась в Toyota Camry 70.

В результате аварии на месте погибли водители обоих автомобилей и два пассажира Toyota Camry 50.

Еще четыре человека получили различные травмы. Трое пострадавших были доставлены в больницу. Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще один проходит лечение в травматологическом отделении, его состояние оценивается как стабильное.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии, в том числе кому принадлежал верблюд и каким образом животное оказалось на проезжей части.