Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что присутствие российской военной базы не имеет для страны жизненно важного значения и Ереван не станет возражать, если Москва решит ее вывести.

«Мы не поднимали этот вопрос, потому что Россия — дружественная нам страна. Если они хотят, могут прямо завтра вывести свою базу, а если хотят оставить, мы готовы обсудить этот вопрос», — заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что армянская сторона сама никогда не ставила вопрос о выводе 102-й российской военной базы, однако готова обсуждать условия ее дальнейшего пребывания, если Россия заинтересована в сохранении присутствия.