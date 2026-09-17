Проект Второго дополнительного соглашения об изменении Соглашения о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития вынесен на рассмотрение пленарного заседания Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Соглашение между правительством Азербайджана и Кабинетом министров Кыргызстана было подписано 31 июля 2026 года в городе Чолпон-Ата. Документ предусматривает увеличение уставного капитала Азербайджано-Кыргызского фонда развития с целью расширения инвестиционного сотрудничества между двумя странами и финансирования совместных инвестиционных проектов.

Согласно проекту, размер уставного капитала фонда предлагается увеличить со 100 млн до 200 млн долларов США. Соответствующее изменение вносится в статью 4 Соглашения о создании фонда от 11 октября 2022 года, а также в пункт 2 статьи 6 Устава Азербайджано-Кыргызского фонда развития. В справке к проекту отмечается, что Второе дополнительное соглашение является неотъемлемой частью основного Соглашения и прекращает действие одновременно с прекращением действия самого Соглашения.