В Азербайджане необходимо расширить охват обязательного медицинского страхования и включить в пакет услуг все заболевания и патологии, встречающиеся среди населения. Об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, выступая на заседании комитета, посвящённом открытию осенней сессии 2026 года.

По его словам, в последнее время в системе обязательного медицинского страхования и TƏBİB проводятся реформы, направленные на оптимизацию деятельности соответствующих структур.

«Мы уверены, что эти реформы дадут положительные результаты и эффект», — отметил Амирасланов.

Одним из ключевых вопросов глава комитета назвал расширение перечня заболеваний, покрываемых обязательным медицинским страхованием.

По его словам, если страхование не охватывает определённые заболевания и патологии, это вызывает недовольство среди населения. Амирасланов выразил уверенность, что данный вопрос будет учтён в рамках проводимых реформ, особенно в отношении заболеваний, которые вызывают серьёзную обеспокоенность населения.

Госпрограммы хотят включить в страховой пакет

Парламентарий также заявил о необходимости включения в пакет обязательного медицинского страхования оставшихся государственных программ в сфере здравоохранения.

«Подавляющее большинство уже покрывается обязательным медицинским страхованием, однако есть несколько важных государственных программ, которые на сегодняшний день всё еще не покрываются», — сказал он.

По словам депутата, после включения таких программ в систему обязательного страхования качество медицинских услуг для соответствующих пациентов повышается.

Ещё одним актуальным вопросом он назвал обеспечение лекарственными препаратами пациентов, проходящих амбулаторное лечение, за счёт средств обязательного медицинского страхования. Как отметил Амирасланов, соответствующие изменения в законодательство были внесены несколько лет назад, однако вопрос обеспечения населения лекарствами по-прежнему остаётся одним из ожидаемых решений.

Особое внимание — первичной медпомощи

Глава комитета отдельно остановился на проблемах первичной медицинской помощи, особенно в регионах.

По его словам, существующий уровень первичной медпомощи пока не может считаться достаточным. Наиболее серьёзные проблемы наблюдаются в сельской местности, где, помимо кадрового дефицита, существуют сложности с материально-технической базой и транспортной доступностью.

Амиросланов напомнил, что комитет ранее проводил по этому вопросу слушания с участием Министерства здравоохранения, Государственного агентства обязательного медицинского страхования, TƏBİB и экспертов.

«Эти проблемы всё еще остаются», — подчеркнул он, выразив надежду, что в рамках дальнейших реформ первичной медпомощи будет уделено особое внимание.

Зарплаты более 72 тысяч медработников повышены

В ходе выступления Амирасланов также отметил повышение заработной платы более чем 72 тысячам медицинских работников.

По его словам, после соответствующего распоряжения президента Ильхама Алиева была поддержана инициатива первого вице-президента Мехрибан Алиевой о повышении зарплат медработников.

Глава комитета подчеркнул, что особенно важным это является для регионов, где сохраняется проблема оттока медицинских кадров и нехватки врачей.

«Я уверен, что именно повышение заработной платы медицинских работников даст большой толчок решению этой проблемы», — заявил он.

По его данным, годовой фонд заработной платы медицинских работников был увеличен на 189 млн манатов.

В числе других проблем Амирасланов назвал доступность услуг обязательного медицинского страхования. По его словам, удовлетворённость населения системой растёт, однако периодически возникают проблемы, в том числе связанные с большими очередями в больницах.

Он выразил надежду, что в рамках проводимых реформ этим вопросам также будет уделено внимание.