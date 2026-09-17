В Азербайджане предлагается изменить порядок проведения закупок отдельными государственными предприятиями, хозяйственными обществами с государственным участием и публичными юридическими лицами.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон «О государственных закупках» предусматривает введение отдельной категории юридических лиц, закупки которых за счёт определённых источников финансирования не будут подпадать под действие закона. В частности, предлагается дополнить закон новой статьёй 3.2.8-1. Она будет распространяться на государственные предприятия, переданные в управление уполномоченному государственному органу, хозяйственные общества с государственной долей и публичные юридические лица, а также на юридические лица, учредителем или участником которых они являются.

Исключение будет действовать только в случае, если закупки финансируются за счёт иных финансовых средств. Если же используются средства государственного бюджета Азербайджана или бюджета Нахчыванской АР, средства целевых бюджетных фондов, бюджетные ссуды, субсидии, кредиты, полученные под государственные гарантии, государственные гранты и помощь либо средства внебюджетных государственных фондов, закупки останутся в сфере действия закона «О государственных закупках».

Для новой категории юридических лиц предлагается установить отдельный порядок проведения закупок. Согласно новой статье 3.10-1, соответствующие правила будет утверждать уполномоченный государственный орган. Кроме того, предусматривается электронное оформление договоров по таким закупкам через информационную систему. Исключение составят случаи, когда победителем закупки является нерезидент, а также закупки, предусмотренные статьёй 15.3 закона.

Поправками также предлагается скорректировать действующую статью 3.2.8, чтобы исключить из неё юридических лиц, которые будут отнесены к новой категории. Как отмечается в справке к законопроекту, изменения направлены на установление отдельного порядка регулирования закупок определённых юридических лиц, осуществляемых за счёт иных финансовых средств, при одновременном переводе оформления соответствующих договоров в электронный формат.

Заместитель председателя Государственного агентства по контролю за государственными закупками Джафар Бабаев в ходе выступления на пленарном заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил, что предлагаемые поправки связаны с необходимостью распространить действующий механизм закупок за счет собственных средств на предприятия, входящие в Азербайджанский инвестиционный холдинг (АИХ).

«После создания этого холдинга поступило предложение отнести и входящие в него предприятия к данной категории. Конкретно предлагается изменение в статью 3.2.8-1, чтобы предоставить предприятиям Инвестиционного холдинга то же право», — сказал Бабаев.

По его словам, действующее законодательство уже позволяет ряду коммерческих предприятий с государственным участием осуществлять закупки за счет собственных заработанных средств вне рамок закона «О государственных закупках» при соблюдении установленных условий. В качестве примера Бабаев назвал SOCAR, «Азербайджанские железные дороги» и «Азерпочт».

Аналогичный подход предлагается применить к предприятиям, входящим в АИХ, среди которых AZAL, ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», Бакинский метрополитен, Каспийский агентский комплекс и «Азертелеком».

Он отметил, что речь идет именно о расходовании собственных финансовых средств предприятий, а соответствующие закупки должны осуществляться на основании утвержденных внутренних правил.