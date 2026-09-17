Россия всё активнее привлекает северокорейских рабочих к производству военных беспилотников, используя в том числе визовые схемы, позволяющие выдавать их за студентов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Многосторонней группы по мониторингу санкций (MSMT).

По данным MSMT, к концу 2025 года в России находились от 15 000 до 30 000 граждан КНДР. Часть из них была задействована на предприятиях, производящих военные дроны, в том числе в Татарстане. Российская сторона, как говорится в докладе, использует студенческие визы для маскировки трудовой деятельности северокорейцев.

В докладе отмечается, что такая практика нарушает санкционные ограничения ООН, согласно которым государства должны были репатриировать северокорейских работников, получающих доход за рубежом, до конца 2019 года.

По оценке MSMT, северокорейские рабочие за рубежом принесли властям КНДР от $450 млн до $800 млн в 2025 году. Большая часть заработанных средств, как говорится в докладе, изымается северокорейскими властями и может использоваться для финансирования ядерной и баллистической ракетной программ КНДР.

Средний годовой заработок одного северокорейского рабочего в России оценивается примерно в $7 500. При этом ежемесячный доход в зависимости от отрасли может в пять раз превышать заработок северокорейцев, работающих в Китае. По данным MSMT, власти КНДР забирают около 80–90% заработка работников, а в некоторых случаях сумма изъятий превышает их фактический доход.

В MSMT считают, что расширение использования северокорейской рабочей силы показывает, как сотрудничество Москвы и Пхеньяна выходит за рамки поставок оружия и участия военнослужащих и распространяется на промышленное производство и трудовые ресурсы.