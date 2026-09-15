Часть резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выступает за расширение военных операций в Сирии, вплоть до продвижения к Дамаску, сообщает израильский портал Walla со ссылкой на высокопоставленного офицера.

«Хотели бы резервисты захватить Дамаск? Многие из них – да. Этот вопрос также поднимался во время визита начальника Генштаба к ним две недели назад», – приводит портал слова военного.

По его словам, ЦАХАЛ действует с десяти опорных пунктов в Сирии, откуда проводятся операции в зависимости от оперативной обстановки и данных разведки.

Как отмечает Walla, офицеры-резервисты, служащие в районе сирийских Голан, выступают за расширение деятельности 210-й дивизии и продвижение вглубь сирийских населенных пунктов. По их мнению, это позволило бы оттеснить силы, представляющие угрозу Израилю.

Отдельное беспокойство в израильских силовых структурах, по данным Walla, вызывает активность Турции в Сирии. Портал сообщает об одной попытке турецкой стороны закрепиться на сирийской территории примерно в 80 км от турецко-сирийской границы. Израильские ВВС нанесли удар по сирийской военной базе, где происходило развертывание сил, после чего израильская сторона продолжила следить за намерениями Анкары.

При этом высокопоставленный офицер заявил, что Израиль намерен сохранять свободу действий в сирийском направлении.