Возле авиабазы Вооруженных сил Германии в Вунсторфе, недалеко от Ганновера, упал беспилотник, на месте крушения проводится масштабная операция, сообщает Bild.
По данным издания, территория падения БПЛА находится всего в одном километре от авиабазы. В связи с происшествием на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.
«Ситуация критическая: территория (падения беспилотника) находится всего в одном километре от авиабазы Вооруженных сил Германии в Вунсторфе», – говорится в материале.
В результате падения никто не пострадал. Следователи пока не установили, кому принадлежал беспилотник.
Обстоятельства происшествия выясняются.