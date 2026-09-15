Возле авиабазы Вооруженных сил Германии в Вунсторфе, недалеко от Ганновера, упал беспилотник, на месте крушения проводится масштабная операция, сообщает Bild.

По данным издания, территория падения БПЛА находится всего в одном километре от авиабазы. В связи с происшествием на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

«Ситуация критическая: территория (падения беспилотника) находится всего в одном километре от авиабазы Вооруженных сил Германии в Вунсторфе», – говорится в материале.

В результате падения никто не пострадал. Следователи пока не установили, кому принадлежал беспилотник.

Обстоятельства происшествия выясняются.