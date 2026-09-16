В Армении не утихает необоснованная кампания шумихи вокруг недавнего визита иностранных дипломатов на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Подобная реакция, наносящая ущерб процессу мира и нормализации между двумя странами, свидетельствует о том, что в армянском обществе по-прежнему существуют серьезные сомнения в вопросах полного отказа от пресловутой политики «миацум», признания суверенитета Азербайджана и мирного сосуществования в условиях добрососедства. Выдвинутая властями Армении концепция «Реальная Армения» фактически переживает серьезный кризис.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

В заявлении отмечается, что в последние дни вновь наблюдается выход на первый план в армянском обществе подходов, основанных на фальсифицированной истории, мнимой древности и национальной исключительности. Отрицание истории и культуры азербайджанского народа, обладающего великой историей и богатым культурным наследием, является в корне ошибочной и опасной политикой. Как подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 15 сентября религиозных деятелей из ряда зарубежных стран, азербайджанский народ подарил мировой культуре таких выдающихся личностей и мыслителей, как Низами Гянджеви, Хагани Ширвани, Насими, Сейид Яхья Бакуви, Шах Исмаил Хатаи и Физули.

Именно подобная токсичная идеология и такие подходы, особенно в последние 30 лет, подтолкнули Армению к политике «миацум», создали почву для депортации западных азербайджанцев из Армении, оккупации территорий Азербайджана, целенаправленного разрушения культурного наследия, в том числе мечетей. Всем очевидно, к каким последствиям эта политика привела для армянского государства и армянского народа.

В заявлении Община Западного Азербайджана призвала армянское общество не повторять ошибок прошлого, прекратить попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана, в полной мере признать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, а также воздерживаться от провокационных действий, которые регулярно вызывают обоснованное недовольство в Азербайджане.