Актер Стивен Сигал заявил, что считает себя русским и назвал Россию своей родиной.

Отвечая на вопрос о своем отношении к России, Сигал рассказал, что семья его отца родом с Дальнего Востока. По словам актера, его отец был «чистым русским», поэтому и себя он считает русским.

«Для меня Россия — это страна, которая идет по пути правды», — заявил Сигал.

Он также сравнил Россию и США, где родился, отметив, что в Америке большое место занимает агрессия и предпринимаются попытки смены режимов и вмешательства в дела других стран.