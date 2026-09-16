Актер Стивен Сигал заявил, что считает себя русским и назвал Россию своей родиной.
Отвечая на вопрос о своем отношении к России, Сигал рассказал, что семья его отца родом с Дальнего Востока. По словам актера, его отец был «чистым русским», поэтому и себя он считает русским.
«Для меня Россия — это страна, которая идет по пути правды», — заявил Сигал.
Он также сравнил Россию и США, где родился, отметив, что в Америке большое место занимает агрессия и предпринимаются попытки смены режимов и вмешательства в дела других стран.
«А здесь мы просто хотим защищать матушку Россию, и это всё. Мы хотим жить простую, скромную жизнь», — сказал Сигал, подчеркнув, что это имеет для него большое значение.