Правительство Германии проверяет готовность больниц и медицинской инфраструктуры к возможному военному конфликту, атакам БПЛА и массовым жертвам, сообщает Bloomberg.

В качестве примера агентство приводит больницу в Ульме, под которой находится подземный медицинский комплекс, построенный в 1979 году. Он рассчитан на 2 тыс. человек и способен работать до 90 дней. Объект создавался для оказания помощи раненым даже в случае ядерного удара. Теперь немецкие военные рассматривают его восстановление.

Власти также изучают возможности системы здравоохранения на случай войны. Министр обороны Борис Писториус заявлял, что Россия может атаковать НАТО к 2029 году.

По данным Бундесвера, при начале конфликта в немецкие больницы могут ежедневно поступать до 1 тыс. раненых военнослужащих. Пять военных госпиталей страны в таком случае быстро достигнут предельной нагрузки, после чего помощь придется оказывать гражданским больницам.