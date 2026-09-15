Главы специальных служб Азербайджана и стран Центральной Азии обсудили в Бурабае вопросы региональной безопасности и совместного противодействия современным угрозам, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

Встреча состоялась 14 сентября. В ней приняли участие руководители КНБ Казахстана, СГБ Азербайджана, ГКНБ Кыргызстана, ГКНБ Таджикистана, МНБ Туркменистана и СГБ Узбекистана.

Участники обменялись оценками ситуации в регионе и обсудили противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков и оружия, а также транснациональной преступности.

По итогам встречи стороны договорились продолжить тесное взаимодействие для дальнейшего укрепления региональной безопасности и стабильности.