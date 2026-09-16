Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что Киев готов перейти к дипломатическому урегулированию конфликта при условии безусловного прекращения огня.

«Лучше без потерь остановить войну и перейти к дипломатии», — сказал Зеленский, добавив, что продолжение боевых действий в таком случае будет выбором другой стороны.

Говоря о целях президента России Владимира Путина, Зеленский заявил, что Москве нужны не отдельные территории, а вся Украина.

«У него самая большая территория в мире, и ему нужны, я не знаю, какие-то километры. Но зачем? Вот в чём вопрос. Поэтому очень странно, когда некоторые партнёры говорят: «Послушайте, ему нужна только эта часть Украины, всего несколько километров — и всё». Нет, это безумная идея. Ему нужны не километры. Ему нужна Украина», — сказал украинский президент.

Зеленский также высказался об отношениях США и Канады. По его словам, проблемы между соседними странами представляют опасность, поскольку они должны обеспечивать безопасность общих границ и поддерживать стратегическое партнерство.