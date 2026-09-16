Члены и сотрудники Палаты аудиторов Азербайджана награждены медалью «Терегги».

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

В частности, за заслуги в развитии аудиторской деятельности медалью «Терегги» принято решение наградить:

Агаева Акифа Ага оглу

Ахундова Вагифа Халил оглу

Байрамову Ламию Гашам гызы

Баннаева Эльхана Бахман оглу

Джавадова Васифа Тофиг оглу

Джабиева Гусейна Коммуна оглу

Эйвазову Матанат Гюмюш гызы

Алиева Азера Гусейн оглу

Фатиева Узеира Джамиль оглу

Гаджиазизова Ильхама Исфендияр оглу

Гасанову Адилю Теймур гызы

Гараева Фагана Шакир оглу

Гурбанлы Зию Тофиг оглу

Мамедова Шахбаза Мусейиб оглу

Сулейманову Эльзаду Сулейман гызы.