Спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия, актер и режиссер Стивен Сигал заявил, что главным героем для него является президент России Владимир Путин.

Об этом Сигал сказал во время открытого диалога на марафоне «Знание. Первые» в рамках Международного молодежного форума МФМ-2026 в Екатеринбурге.

Отвечая на вопрос о том, кого он назвал бы своим героем в реальной жизни, Сигал ответил: «Думаю, мой самый большой герой — это Владимир Путин».