В Баку и нескольких районах Азербайджана 16 сентября временно отключат электроэнергию из-за ремонтных работ, сообщили в ОАО «Азеришыг».

В столице с 10:00 до 13:00 перебои с энергоснабжением ожидаются на части улиц Аким Аббасов, Братьев Джафаровых, Матбуат, Мирали Сеидов и Нариман Нариманов.

В Агдашском районе с 10:00 до 14:00 временно приостановят подачу электроэнергии в селах Ашагы Ляки, Булаготагы, Араб, Хапытлы, Хюшюн, Кюкель, Гарагян Сяди, Гарагян Шыхлар, Орта Ляки, Овчулу и Юхары Гясиль.

С 10:00 до 15:00 отключение затронет села Акшам, Гаджыселли, Гаварлы и Марзылы в Евлахском районе.

Кроме того, с 10:00 до 13:00 электроэнергии не будет в селах Аманкенд и Аразбары Билясуварского района, а также Алар, Гюнешли и Сабирабад Джалилабадского района.

В этот же период перебои ожидаются в части сел Бюрджели, Ханбулан, Кяргялан, Гурумба, Паракенд и Шаглакючя.

В «Азеришыг» отметили, что после завершения ремонтных работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.