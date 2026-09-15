Высший антикоррупционный суд Украины продлил меру пресечения бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку, одновременно смягчив ее, следует из сообщения суда в Facebook.

«Судья частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего руководителя офиса президента Украины сроком на 60 дней», – говорится в сообщении.

В ВАКС сообщили, что Ермак обязан являться по вызову следователя, прокурора и суда, уведомлять об изменении места жительства и работы, не покидать пределы ранее определенных населенных пунктов, сдать документы, дающие право на выезд из Украины, и воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, указанными в постановлении судьи.

В то же время суд разрешил бывшему главе офиса украинского президента снять электронный браслет.