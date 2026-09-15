Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, положив конец оккупации и сепаратизму.

«Все наши города и села в Карабахе и Восточном Зангезуре были стерты с лица земли. Против нашего народа была проведена этническая чистка. Около миллиона азербайджанцев в результате политики этнической чистки армянского государства были изгнаны со своих родных земель», — сказал Алиев на встрече с участниками проходящих в Баку международных конференций.

По его словам, переговоры, продолжавшиеся 30 лет, не дали результата, поскольку Армения не хотела добровольно уходить с азербайджанских территорий, а поддерживавшие ее государства стремились затянуть урегулирование.

«Азербайджанский народ положил конец этой несправедливости и создал мировой прецедент», — подчеркнул он.

Алиев отметил, что Азербайджан освободил территории в ходе боевых действий и восстановил свои права и национальное достоинство.

«Мы изгнали оккупантов с наших земель, подняли флаг Азербайджана в каждом уголке Карабаха и Восточного Зангезура, положили конец сепаратизму. Лидеры сепаратистов, военные преступники, убийцы детей сегодня отбывают наказание в азербайджанских тюрьмах. Это также торжество справедливости», — заявил президент.

По его словам, Азербайджан восстановил территориальную целостность, суверенитет, международное право и справедливость.