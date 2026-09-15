Казахстан и Южная Корея подписали коммерческие соглашения на $19 млрд в рамках государственного визита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Сеул, сообщает Акорда.

«Республика Корея является стратегическим партнером Казахстана. Наши народы издавна связывают крепкие узы дружбы и взаимопонимания, тесные культурно-гуманитарные связи. Между нашими странами нет каких-либо противоречий и разногласий. Наша цель – всестороннее развитие двусторонних отношений», – сказал Токаев на переговорах с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.

По словам казахстанского лидера, в рамках визита состоялся бизнес-форум с участием представителей деловых кругов двух стран. Он отметил, что между Казахстаном и Южной Кореей реализуются перспективные проекты, а планы сотрудничества являются «весьма амбициозными».

Отдельно Токаев остановился на проекте Alatau City, отметив его особую значимость для Казахстана.

«В частности, мы детально обсудили вопрос дальнейшего развития проекта Alatau City. Это действительно очень важный проект, которому мы придаем большое значение. Положения, касающиеся статуса этого города, внесены в Конституцию. Корейским компаниям будут предоставлены все правовые гарантии», – подчеркнул президент.

Кроме того, Казахстан планирует реализовать совместные проекты в сфере градостроительства, построить отели и нефтеперерабатывающий завод.

На переговорах также затронули вопрос исторической памяти. Токаев отметил роль корейского генерала Хон Бом До, останки которого были возвращены из Казахстана в Южную Корею.

Ли Чжэ Мён поблагодарил Казахстан за решение о возвращении останков генерала.

«Благодарим за принятое Вами решение по возврату останков генерала Хон Бом До, сыгравшего особую роль в истории Кореи и защите корейского народа в трудные времена. В Казахстане корейские граждане в свое время были очень тепло приняты. Мы признательны за это вам и всему казахскому народу», – подчеркнул президент Южной Кореи.

По итогам встречи Токаев и Ли Чжэ Мён подтвердили готовность укреплять стратегическое партнерство и развивать взаимодействие между двумя странами на долгосрочной основе.