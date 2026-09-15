В аэропорту имени Шопена в Варшаве эвакуировали часть терминалов после обнаружения оставленного без присмотра багажа, который сейчас проверяют пиротехники, сообщает TVN24.

Сообщение о подозрительном багаже поступило в полицию за несколько минут до 19:00. На место прибыли соответствующие службы для проверки предмета.

Представитель Столичной полиции Павел Хмура сообщил, что пограничная служба проводит пиротехническую разведку, чтобы установить, представляет ли багаж угрозу.

Из терминалов вылетов А и В эвакуировали людей. Пассажиров также вывели из зоны прилетов у входа А1.

Кроме того, движение автомобилей в районе зоны вылетов временно приостановили. По данным полиции, там продолжили работать только городские автобусы.

