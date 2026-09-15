В объектах розничной продажи, на прилавках, все меньше мяса птицы. В частности, как поделились с Minval потребители, к концу недели они начали сталкиваться с дефицитом филе курицы, который пользуется высоким спросом среди покупателей.

По словам собеседников, продавцы признаются, что раз в два дня сеть магазинов заказывает тонну продукта, однако поставщик привозит 150-200 кг. В результате продукт быстро заканчивается.

Между тем, как заявил Minval председатель Ассоциации производителей и экспортёров мяса птицы и яиц (APEPEA) Мурват Гасанли, в Азербайджане ежегодно производится порядка 30–40 тысяч тонн куриного филе. По его словам, общего дефицита курятины на рынке нет. В стране производится как охлаждённая, так и выращенная птица.

Гасанли также отметил, что часть куриного филе импортируется из-за рубежа. По его словам, общий объём производства курятины составляет около 150 тысяч тонн в год, из которых порядка 30–40 тысяч тонн приходится на куриное филе.

Тем временем, согласно данным Государственного комитета по статистике, в январе–июле 2026 года в Азербайджан было импортировано 16 789,71 тонна свежего, охлаждённого или замороженного мяса домашней птицы и пригодных в пищу субпродуктов. Стоимость этого импорта составила 26,704 млн долларов. Крупнейшим поставщиком куриного мяса в Азербайджан за отчётный период стали Украина, Россия, Беларусь и Узбекистан. Кроме того, Азербайджан начал импортировать куриное мясо из Китая — за январь-март поставлено 219 тонн продукции на сумму 359 тыс. долларов. За аналогичный период прошлого года поставок из Китая не осуществлялось.

Согласно статистике, в 2025 году Украина обеспечила 45% всего объёма импортированного в Азербайджан куриного мяса, тогда как доля России составила 25%.