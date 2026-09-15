Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Иран должен прекратить блокаду Ормузского пролива и свернуть военную ядерную программу, а также отказаться от поддержки союзных вооруженных группировок в регионе.

«Иран должен наконец прекратить эту блокаду, а прежде всего – свернуть свою военную ядерную программу», – заявил Мерц.

По его словам, Тегеран также должен прекратить поддержку связанных с ним вооруженных группировок на Ближнем Востоке.

«Мы каждый день видим последствия этого», – добавил канцлер.

Кроме того, Германия призвала Иран не допустить распространения конфликта на территорию Ирака.