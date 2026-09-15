Лянкяранский суд по тяжким преступлениям приговорил Фуада Рафибейли к четырем годам лишения свободы за участие в российской-украинской войне, сообщает АПА.

Согласно обвинению, в 2023 году Рафибейли отправился в Россию, а спустя некоторое время обратился в военный комиссариат по месту нахождения с намерением принять участие в российско-украинской войне и вступил в ряды армии.

Через некоторое время он попал в плен к украинским военнослужащим. Спустя 21 месяц Рафибейли был экстрадирован в Азербайджан.

Ему было предъявлено обвинение по статьям 12.1 и 279.1 Уголовного кодекса Азербайджана – за участие за пределами страны в деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством.

Суд признал Рафибейли виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.