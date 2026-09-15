Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что украинские удары по российским энергетическим объектам сокращают предложение на мировом рынке и оказывают давление на цены на нефть и дизельное топливо.

«Когда из мирового энергетического рынка выводятся мощности, как это произошло в результате ударов украинцев по России, это оказывает давление на дизельное топливо и нефть в целом», – сказал Уитакер.

Он также отметил, что война должна закончиться, поскольку ее последствия выходят далеко за пределы зоны боевых действий.